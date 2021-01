Elodie Gossuin ultra décolletée sur Instagram : "Non mais maman, tu fais quoi ?"

Elodie Gossuin est une femme naturelle. Miss France 2001 n'a pas peur de se dévoiler sans make-up et en pyjama sur ses réseaux sociaux. Une spontanéité et un naturel que ses abonnés apprécient. Mais la belle blonde de 40 ans sait aussi se montrer sexy et l'a prouvé le 14 janvier 2021, sur Instagram.

Jeudi, Elodie Gossuin a posté une photo qui n'est pas passée inaperçue. La maman de Jules et Rose (13 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans) a posé en petite robe noire en cuir ultra décolletée. Elle apparaît de profil et regarde à l'horizon, avec un petit sourire, son chien près d'elle. "'Non mais maman tu fais quoi ?' 1* J'avais prévu cette robe pour Miss France mais ma maman me l'a déconseillée. 2* Je me disais que pour faire les devoirs ça changeait de mon pyjama pilou. 3* Pour sortir notre chien et les poubelles en mode raccord. 4* Soirée spéciale prévue bientôt quand réouverture effective. 5* Me la raconter trois minutes pour une photo Insta avec mon chien de garde qui a peur des mouches. Délire du jour #MamanEstFolle... Je vous laisse choisir ou compléter. Bisous doux chez vous", a-t-elle écrit en légende de sa publication.