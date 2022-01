Diaporama Élodie Gossuin maman "au bout du rouleau" : son coup de gueule applaudi par ses fans

3 / 12

(Info : Yves Calvi positif au covid-19, les présentateurs présents à la spéciale de Laurent Ruquier sont tous cas contact) - Exclusif - Elodie Gossuin (RFM) - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), Spéciale 100 ans de la radio, présentée par L.Ruquier, diffusée sur France 2 le 8 mai © Jack Tribeca / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse