Elodie Gossuin nue au lit, avec son époux Bertrand, pour la Saint-Valentin...

La fête des amoureux est officiellement ouverte ! Le 14 février, comme la tradition le veut et l'exige, les réseaux sociaux prennent des teintes rouges et roses. Des petits coeurs battent dans tous les coins d'écran et ceux qui s'aiment se déclarent leur flamme aux yeux de tous. Elodie Gossuin, folle de son époux Bertrand Lacherie, n'a évidemment pas dérogé à la règle. Et quitte à écrire un petit texte à son chéri, l'ancienne Miss France l'a fait en partageant une photographie issue du passé : un joli cliché capturé, au lit, sur lequel Madame et Monsieur ne sont recouverts que d'un drap.

18e Saint-Valentin pour nous et on a bien morflé avec les années

Pour lui dire à quel point il compte, Elodie Gossuin a utilisé les mots d'une autre. Elle a cité, en bonne et due forme, le poème Qui n'a pas peur de tomber, de Frida Kahlo. "On mérite tous cet amour et je vous le souhaite du fond du coeur, ajoute-t-elle avec sa propre plume. Joyeuse Saint-Valentin à vous. 18e Saint-Valentin pour nous et on a bien morflé avec les années. Mais pas l'essentiel, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Je t'aime Bertrand."