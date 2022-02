Elodie Gossuin : Le cadeau "pas super réussi" de son mari Bertrand Lacherie pour leur mariage

Entre Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie, c'est une histoire qui dure. Le couple, marié depuis 2006, a traversé le pire comme le meilleur mais en est toujours ressorti plus fort. Pourtant, le jour où ils se sont dit 'oui', l'ancienne Miss France a failli détaler en courant !

Pour le jour J, Bertrand Lacherie avait réservé une petite surprise à sa femme : interpréter leur chanson - I will always love you de Whitney Houston - à sa façon. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. "C'était notre chanson de mariage, enfin ça devait l'être... Il avait en tête de prendre des cours de saxophone avant le mariage et il voulait absolument - je ne le savais pas, c'était une surprise. Le but c'était de me faire la surprise de jouer au saxo I Will Always Love You le jour de notre mariage", a-t-elle confié dans la matinale de RFM. Sauf que les notes faisaient penser à tout sauf au titre qu'il voulait jouer.

Sur les ondes de RFM, Elodie Gossuin a dévoilé un morceau de l'interprétation d'I Will Always love you par son mari, non sans se moquer gentiment en repensant à ce souvenir : "C'était pas super réussi, mais je l'aime toujours et je t'aime encore plus fort aujourd'hui mon amour. C'était mignon quand même." Il faut croire que cette prestation complètement loupée a bien cimenté leur couple puisqu'après plus de quinze ans de mariage, les amoureux sont toujours aussi soudés.

Comme tous les couples, Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie ont traversé des mauvaises passes mais ont toujours su avoir la bonne réaction pour arranger les choses. "On a réussi à avoir assez de recul pour que ça devienne une force. Chacun essaie d'apprendre le compromis", expliquait-elle à Télé Poche. Bertrand Lacherie a même choisi de rester à la maison pour s'occuper des enfants : "Mon mari s'adapte à mes horaires et est beaucoup père au foyer aussi. Je trouve ça admirable qu'il s'épanouisse en n'ayant pas le "rôle principal" professionnellement parlant et financièrement parlant." Une perle bien plus précieuse que n'importe quelle couronne.