Eurovision 2022 : Tous les détails sur la sélection française, une jolie surprise dans le jury !

Qui succédera à Barbara Pravi, à son sublime titre Voilà et à sa très jolie deuxième place au concours de l'Eurovision, derrière le groupe Måneskin ? C'est un jury de spécialistes, et le public bien sûr, qui choisiront notre prochain représentant lors de l'émission Eurovision France, qui sera diffusée le 5 mars 2022 sur France 2. Présenté par Laurence Boccolini et Stéphane Bern, le programme lèvera le voile sur les 12 personnes en lice. Les téléspectateurs en choisiront cinq... et un sixième sera sauvé en guise de dernière chance.

Cette sixième personne, c'est le jury qui décidera de son sort en lui offrant un euro-ticket. Présidé par Jenifer, il se compose de Joyce Jonathan, de Cyril Féraud, Agustin Galiana, André Manoukian, Gjon's Tears - qui a représenté la Suisse à l'Eurovision l'année dernière avec sa chanson Tout l'univers -, Elodie Gossuin, Nicoletta, Yseult et Sundy Jules. Et le choix risque d'être difficile. Alexanda Redde-Amiel, cheffe de la délégation et directrice des divertissements du groupe public, assure que le concours bénéficie d'un regain de popularité depuis la performance de Barbara Pravi et 3000 propositions ont été reçues, contre 700 l'année dernière.