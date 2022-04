Elodie Gossuin et son mari Bertrand : Vacances enchantées avec leurs enfants dans le désert !

Après presque vingt ans de vie commune, le couple n'est pas près d'annoncer sa séparation à voir sa proximité et tout l'amour dégagé dans les vidéos et clichés partagés sur les réseaux sociaux. Quand ils ne font pas les fous dans une immense piscine avec leurs quatre enfants, Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie papillonnent dans les eaux turquoises du golfe persique et s'accordent des petits câlins au beau milieu du désert, sous les regards attendris de tout leur clan. Un planning parfait avant le retour en France et à la réalité.

Une vie de père au foyer qui leur réussit

Elodie Gossuin et Bertrand Lacherie ont trouvé leur rythme de croisière. Quand maman part travailler à la radio, papa s'occupe des enfants et de la maison. L'animatrice de 41 ans a conscience de sa chance : "Mon mari s'adapte à mes horaires et est beaucoup père au foyer aussi. Je trouve ça admirable qu'il s'épanouisse en n'ayant pas le 'rôle principal' professionnellement parlant et financièrement parlant. On a eu pleins de moments difficiles, on ne va pas se mentir. Mais on a réussi à avoir assez de recul pour que ça devienne une force. Chacun essaie d'apprendre le compromis. Heureusement qu'il est très conciliant parce qu'il a fait bien plus d'efforts que moi." A défaut d'avoir été Mister France, Bertrand Lacherie pourrait se voir décerner l'écharpe du mérite.