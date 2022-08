Elodie Gossuin en famille : Totale éclate en vacances, ses jumeaux immenses sont aussi grands qu'elle !

Miss France, présentatrice de télévision, de radio... Elodie Gossuin a enfilé plusieurs casquettes ces deux dernières décennies, mais sa préférée, c'est sans aucun doute celle de maman ! Et sa tribu le lui rend bien : extrêmement soudés, ses quatre enfants, parfaits mélange entre leurs deux parents, sont très proches d'elle et enchaînent les câlins et les blagues avec leur célèbre maman.

Et pour la suivre pendant les vacances d'été, toute sa petite tribu composée de Jules et Rose, 14 ans, et de Joséphine et Léonard, 8 ans et demi, s'est donc mise en mode sportif. Sous la houlette de l'ancienne animatrice de la matinale de RFM, c'est le paddle qu'ils ont testé selon les premières photos de leurs vacances qu'elle a publiées. Et pas n'importe quel paddle : tous ensembles sur une planche géante, tous les enfants ont dû pagayer pour faire avancer leur embarcation.