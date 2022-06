Elodie Gossuin : Sa vie de famille a souffert, révélations sur son quotidien avec Bertrand Lacharie et ses enfants

Le 1er juin 2022, Elodie Gossuin annonçait prendre une lourde décision. Victime d'ennuis de santé qu'elle ne détaille pas, l'ancienne Miss France désormais animatrice révélait quitter la matinale de RFM, où elle officiait depuis 2015. Un choix mûrement réfléchi, comme elle l'explique à nos confrères de Gala. En effet, son emploi du temps n'était plus compatible avec la vie de famille de cette maman de quatre enfants, des jumeaux de 14 et 8 ans nés de ses amours avec son époux Bertrand Lacherie.

"Ce n'est pas une décision soudaine, j'ai pris le temps de réfléchir. Il y a eu des périodes plus ou moins difficiles. J'avais envie d'être un peu plus cool, de souffler. Il y a eu des périodes plus compliquées pour moi cette année physiquement et personnellement, confie Elodie Gossuin. Là, j'ai envie de partager le petit-dej de mes enfants, crier que je les aime à la grille de l'école. Après, c'est vrai que j'ai pas envie d'arrêter la radio, car j'adore cette famille, mais j'ai aussi envie de profiter de mes enfants."

Elodie Gossuin quitte la radio, son mari Bertrand Lacherie "ravi"

Il faut dire que le réveil à 4h chaque matin, ça pique. Et pas uniquement pour la jolie blonde de 41 ans. Son cher et tendre est lui aussi levé aux aurores. Alors, cette décision d'arrêter la matinale le rend heureux, forcément. "Il est ravi de ne plus avoir à se lever pour faire mon café à 4h du matin, il est très content. Et il va pouvoir partir tôt s'il a besoin, car je serai à la maison. Ça fait sept ans qu'il est coincé à cause de moi quand même", lance l'animatrice.

Aujourd'hui, celle qui n'a pas souhaité de cinquième bébé après Jules et Rose puis Joséphine et Léonard entend bien savourer son nouveau quotidien. "Je n'ai plus envie de calculer si je vais avoir le temps de faire une sieste, d'être épuisée et au bord de la crise de nerf avec mes enfants", confie-t-elle. Et d'ajouter : "Je ne veux pas que ma famille en pâtisse car c'est mon choix de carrière, et que j'ai toujours dit à ma famille qu'elle était ma priorité. Je ne vais jamais faire un choix de métier où je sais que je ne vais pas voir mes enfants ou que leur éducation serait aux mains de quelqu'un d'autre."

Dès la fin du mois, elle quittera alors RFM. Mais elle ne chômera pas pour autant ! En effet, Elodie Gossuin prend, avec le magicien Eric Antoine, les commandes d'un nouveau programme de M6 baptisé Le plus grand karaoké de France.