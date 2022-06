Elodie Gossuin victime d'"ennuis de santé" : elle prend une décision radicale !

Une grosse page va se tourner pour Elodie Gossuin à la fin de la saison. Depuis 2015, elle coprésentait la matinale de RFM, tout d'abord avec Bruno Roblès puis avec Albert Spano. Mais comme elle l'a dévoilé en exclusivité à nos confrères du Parisien, elle a pris la lourde décision de ne pas rempiler à la rentrée.

La direction souhaitait de nouveau que la belle voix d'Elodie Gossuin retentisse dans la matinale, tout comme les auditeurs de RFM. Mais, malgré sa passion pour la radio et son affection pour l'émission ainsi que toute l'équipe, Miss France 2001 a préféré raccrocher le micro. Une "décision nécessaire" pour sa famille mais aussi pour elle comme elle l'a confié au Parisien. "Cela fait sept ans que je me lève entre 3 et 4 heures du matin, que j'enchaîne avec d'autres activités professionnelles et ma deuxième journée de maman [elle est mère de quatre enfants, des jumeaux de 14 et 8 ans issus de son union avec Bertrand Lacherie, NDLR]. Je ressens le besoin de souffler un petit peu, de reprendre aussi des actions auprès de l'Unicef dont je suis marraine. Et surtout de remettre ma famille au centre de ma vie... et de faire ma mère reloue, en déposant mes enfants devant la porte du lycée en criant 'Je vous aime !' (Elle rit) J'ai aussi eu quelques ennuis de santé cette année, donc il faut que je prenne un peu soin de moi", s'est-elle justifiée.

Elodie Gossuin n'a pas souhaité s'épancher davantage sur ses ennuis de santé. Elle a simplement précisé : "Mon rythme ne me permettait pas de véritablement récupérer de ce quotidien décalé. Sans entrer dans les détails, il fallait que je me repose un peu." La divine blonde vit donc ses derniers instants sur RFM mais elle le sait, elle fera son retour à la radio dans le futur. Son partenaire Albert Spano a bien entendu été mis au courant, tout comme ses autres collaborateurs. Tous n'ont pas caché leurs émotions en apprenant la nouvelle, la "plus belle récompense" pour l'ancienne reine de beauté.

Si elle quitte la radio, Elodie Gossuin continuera à apparaître à la télévision sur les chaînes du groupe M6. Elle a eu le bonheur de tourner Le Plus grand karaoké de France avec Éric Antoine, une émission prochainement diffusée sur M6. Et elle a d'autres projets pour cette chaîne mais aussi W9 et 6Ter. Elle n'a donc pas dit son dernier mot.