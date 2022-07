Elodie Gossuin en famille au Parc Astérix : ses enfants Rose et Jules ont beaucoup grandi !

Ce vendredi 8 juillet 2022 se tenait à Plailly (Oise), le début de l'opération "L'Été Gaulois fait son grand retour au Parc Astérix". De nombreuses personnalités étaient présentes comme le rappeur et interprète du titre Marly Gomont Kamini Zantoko, le chanteur Murvin Clélie, l'humoriste Clément Lanoue, Camille Cerf (Miss France 2015) et son partenaire Théo Fleury, la comédienne Anne-Sophie Girard, l'acteur Gilles Lemaire et sa femme Reem Kherici ou encore Élodie Gossuin (Miss France 2001) venue en famille avec son mari Bertrand Lacherie et leurs deux jumeaux : Rose et Jules (14 ans) et Joséphine et Léonard (8 ans).

En voyant les photos, on remarque que les deux aînés de l'ex Miss France ont bien grandi, au point qu'ils font quasiment la même taille que leurs parents ! Leurs petit frère et petite soeur, Joséphine et Léonard les rattraperont sans doute d'ici quelques années.

Si Élodie Gossuin semble passer du bon temps au Parc Astérix avec ses quatre enfants, c'est qu'elle s'est longtemps interdite une activité avec eux. Dans un entretien accordé jeudi 7 juillet à Femme Actuelle à l'occasion de sa nouvelle émission de faits divers, Histoires de famille diffusée ce lundi 11 juillet sur M6, la femme de Bertrand Lacherie a avoué ne pas être fan des jeux de cirque. "Avec mes quatre enfants, je n'allais plus au cirque à cause de la présence d'animaux", a-t-elle confiée. Leur présence étant désormais interdite, je peux y retourner car je ne me sens pas coupable de cautionner cette chose qui me dérangeait." Au Parc Astérix, le spectacle avec des dauphins a lui aussi été abandonné.

"Je commence à faire le deuil de la maternité"

Alors qu'elle est déjà heureuse et épanouie avec ses quatre enfants, Élodie Gossuin ne compte pas s'arrêter là et rêve d'un cinquième enfant avec Bertrand, son mari depuis 2006. Mais celui-ci refuse. "Je commence à faire le deuil de la maternité, je suis en pleine thérapie. Jusqu'à l'année dernière je me disais : "J'ai 40 ans, je peux très bien encore en faire un petit dernier." Donner la vie, c'est tellement magique", a-t-elle déclaré chez Femme Actuelle.