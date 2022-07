Elodie Gossuin : Tendres vacances en famille, bisous et câlins avec Bertrand et Joséphine

En story, Elodie Gossuin a également dévoilé un joli cliché de sa fille cadette en plein câlin. Habillées avec la même combinaison, mère et filles portent une tenue associant un short et un tee-shirt ample (orange pour Joséphine et verte pour Elodie). "Maman & Baby assorties", écrit la femme de l'ancien candidat d'Opération séduction aux Caraïbes 2. Sur une autre vidéo, la maman de 41 ans dévoile ses enfants Rose et Jules en train de faire de la trottinette à trois avec une amie prénommée Noelie.

Maman de deux paires de jumeaux : Rose et Jules (14 ans) et Joséphine et Léonard (8 ans), la jolie blonde peut enfin souffler et profiter de vacances bien méritées après avoir mis une pause à sa carrière à la radio. Après sept ans à l'antenne de RFM, la jolie blonde a choisi de mettre un terme à sa carrière pour passer plus de temps avec sa famille. "Je sais que je suis sur le point de craquer, faire un malaise, ou faire un burn-out. Je sais quand je dois dire stop", avait-elle confié à Gala, certaine d'avoir pris le bon choix.

"J'avais envie d'être un peu plus cool, de souffler. Il y a eu des périodes plus compliquées pour moi cette année physiquement et personnellement. Là, j'ai envie de partager le petit-dej de mes enfants, crier que je les aime à la grille de l'école", a-t-elle ajouté, assurant être totalement "sereine" sur ce nouveau choix de vie qui semble d'ores et déjà la combler d'amour.