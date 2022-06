Elodie Gossuin : Sa fille Joséphine future Miss France ! Adorables images en talons et robe léopard

Si Elodie Gossuin officie aujourd'hui comme animatrice télé et radio, c'est d'abord en devenant reine de beauté qu'elle a été révélée au grand public. C'était en 2001 : la belle blonde, qui représentait la Picardie, a été élue Miss France. Plus de 20 ans plus tard, elle laisse la place à la nouvelle génération. En effet, l'une de ses filles pourrait peut-être bien lui succéder...

Récemment, elle a quitté la matinale de RFM radio afin de se consacrer un peu plus à sa vie de famille. Car, rappelons-le, elle est l'heureuse épouse de Bertrand Lacherie. Et, ensemble, le couple a deux paires de jumeaux : Jules et Rose (14 ans) puis Léonard et Joséphine (8 ans). Sur Instagram samedi 18 juin 2022, la maman de 41 ans partage de belles images de l'une de ses filles. En story apparaît ainsi sa cadette Joséphine. Lunettes de soleil noires sur le nez, sa jolie chevelure blonde au vent, la fillette porte une robe à imprimé léopard et une paire d'escarpins noirs, visiblement chipé à sa célèbre maman. Joséphine défile au son de Single Ladies de Beyoncé. Une vraie petite reine de beauté ! "Miss France 2035", légende Elodie Gossuin, fière.

Ce n'est pas la première fois que la star partage de tels instants. Par le passé, elle a déjà publié sur les réseaux sociaux des photos et vidéos de ses filles Rose et Joséphine, de véritables mini Miss ! La relève semble assurée dans la famille. Toutefois, Elodie Gossuin reste sur ses gardes. En 2016, lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star, elle avait évoqué l'idée que ses filles puissent, elles aussi, devenir Miss France. "J'aurais beaucoup d'appréhension car cette élection repose avant tout sur la chance. Une photo sort au mauvais moment, tu bafouilles le soir-même, c'est fini pour toi !", avait-elle confié. Et d'ajouter : "Et j'aurais aussi très peur de la comparaison, qu'elles se sentent inférieures à moi alors qu'elles sont mille fois plus belles." Une réponse franche de la part de celle qui a souffert après le concours. En effet, elle a longtemps été prise pour un homme... Une rumeur balayée depuis.