Élodie Gossuin maman fière : sa fille Rose a déjà tout d'une future Miss, la preuve en photo

Élodie Gossuin est toujours la plus épanouie lorsqu'elle est en vacances avec sa famille. La femme de Bertrand Lacherie l'a toujours dit : elle est une maman louve pour ses quatre enfants, Jules et Rose (13 ans) et Léonard et Joséphine (7 ans). Et ces derniers grandissent véritablement à vue d'oeil. Samedi 31 juillet 2021, les internautes ont pu le constater en découvrant une magnifique photo de l'ex-Miss France avec la jeune Rose.

Celle-ci enlace tendrement sa mère de dos, qui sourit. "Quand tu me prends dans tes bras, je vois la vie en Rose. Depuis que tu as grandi dans ce ventre, je t'aime à l'absolu infini. Quelle chance d'être ta maman ma Rose épanouie, aujourd'hui et pour toujours, quoi que tu fasses, quoi que tu décides, comme tu es et comme tu seras", légende l'ancienne reine de beauté. Et pour Rose de répondre en commentaire : "C'est moi qui ai la chance d'être ta fille, je t'aime je t'aime je t'aime à l'infini et ne te le dirais jamais assez ma maman."

Sur l'image, mère et fille portent le même maillot de bain. Les internautes y ont alors vu une ressemblance frappante avec Élodie Gossuin, lui prédisant au passage une carrière de Miss France à son tour. "Oh la future Miss France 2030 arrive ! Quelle est belle... comme sa maman !", "La beauté de mère en fille", "Des jumelles", "Rose bientôt aussi grande que sa maman", "On dirait 2 soeurs", ont commenté certains.