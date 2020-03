Elodie Gossuin, les rumeurs de transsexualité : ses nouvelles révélations

Élodie Gossuin ne garde pas un bon souvenir de sa participation à Miss Univers 2001. À l'époque, l'actuel président des États-Unis Donald Trump, à qui appartenait alors le concours de beauté, avait tenté de la disqualifier car il la pensait transgenre. Invitée au live Instagram de Sylvie Tellier lundi 30 mars 2020, Miss France 2001 a fait de nouvelles révélations sur le scandale.

"Mon plus grand traumatisme, c'est Miss Univers. Je n'ai pas forcément envie de revoir Donald Trump, vois-tu", a confié l'épouse de Bertrand Lacherie à la directrice générale de la société Miss France. Sylvie Tellier lui a donc demandé d'où était venue cette rumeur. Elodie Gossuin a alors fait de nouvelles révélations : "De ce que j'ai su, parce que ça n'a pas pu aboutir en termes de plainte, c'est qu'au même moment en France, il y avait l'élection de Miss trans. Et pour eux trans, c'est France. Et il y avait un journal sponsor de l'élection qui était tout à fait sérieux, mais qui a repris un article français d'un site satirique, Le Gorafi. Ils l'ont pris au premier degré et ont dit que j'étais un homme parce que j'avais deux grandes mains."

Si Elodie Gossuin reconnaît avoir de grandes mains, elle a une fois de plus précisé qu'elle était bel et bien une femme. Elle a ensuite regretté qu'à l'époque, elle n'ait pas pu se défendre comme elle l'aurait souhaité : "A l'époque, on m'avait enfermée dans ma chambre d'hôtel sans téléphone, sans contact extérieur. Aujourd'hui, c'est impossible de rester seul au monde face à une situation comme celle-ci, avec les réseaux sociaux." Malgré le scandale, la belle blonde de 39 ans était dans le Top 10. Cela lui a donc valu des félicitations de la part de... Donald Trump. "C'était au cocktail de fin de cérémonie. Et il m'avait félicitée en me disant que c'était génial le buzz médiatique qu'il y avait eu", a conclu la maman de Jules, Rose (12 ans) Joséphine et Léonard (6 ans).