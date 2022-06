Elodie Gossuin renversante à Roland-Garros : corps de rêve en brassière, face à Sylvie Tellier

Grand événement à Roland-Garros dimanche 5 juin 2022. En effet, l'Espagnol Rafael Nadal et le Norvégien Casper Rudd s'affrontaient au cours de la finale. Trois manches (6-3, 6-3, 6-0) et moins de trois heures après le coup d'envoi, le tennisman surnommé le Taureau de Manacor est ressorti grand gagnant de ce match. Rafael Nadal remporte ainsi son 22e titre de Grand Chelem et son 14e au célèbre tournoi de Roland-Garros. Plusieurs personnalités sont venues applaudir les deux sportifs à l'instar de deux anciennes Miss France !

Après avoir annoncé son départ de la matinale de RFM radio, Elodie Gossuin prend du bon temps avec son mari Bertrand Lacherie sur la terre battue parisienne. Pour l'occasion, le couple était assorti. La belle de 41 ans portait une brassière blanche laissant apparaître son ventre plat et ses abdos dessinés. Un ensemble veste et pantalon en lin jaune complétaient le look. De son côté, son cher et tendre a opté pour un jean gris et un joli polo jaune. Le duo a pris la pose souriant et complice, heureux de partager ce moment spécial en couple. Il s'agit en effet d'une rare sortie sans leurs enfants, les deux paires de jumeaux Jules et Rose (14 ans) ainsi que Joséphine et Léonard (8 ans).

En réalité, le couple célébrait une occasion spéciale, l'anniversaire du charmant Bertrand Lacherie. "Mille fois merci mon amour @elodiegossuin pour cette magnifique journée, tu me surprends et me comble toujours autant", écrit-il sur Instagram en légende de photos souvenirs de cet instant précieux. "Poussins in love (j'ai fait de jolies rencontres mais je rentre finalement avec le même mec) devant Nadal impérial. Journée en amoureux grâce à Mamie & Papy", indique de son côté la belle.