Elodie Gossuin déchaînée avec ses 4 enfants : Jules et Rose sont presque aussi grands qu'elle !

Toujours aussi amoureuse de son mari, Elodie Gossuin n'en a pas oublié son Bertrand, avec qui elle en a même profité pour échanger quelques baisers en plein concert ! Radieuse, elle a ensuite posté une jolie photo de la famille en train de se serrer dans les bras. Et le détail que l'on remarque immédiatement... c'est bien sûr la taille des deux plus grands de la famille : Jules et Rose, qui ont hérité des cheveux châtains de leur papa, semblent immenses !

Les ados sont en effet presque aussi grands que leur père, qui les tient par le cou et qui n'a plus que quelques centimètres de plus de ses aînés. Tous les deux en tee-shirt rose et short, les jumeaux sont en tout cas une copie conforme l'un de l'autre... tout comme le sont Joséphine et Léonard, qui ressemblent quant à eux énormément à leur maman.

Les cadets de la famille, blonds comme l'ex-reine de beauté, semblent plus timides mais ravis de partager tout cela avec leur famille pour la première fois. Et on peut remarquer qu'ils grandissent eux aussi à vue d'oeil : si on les observe bien, on remarque qu'ils sont bien plus grands que sur la dernière photo postée du clan entier par leur mère en avril.