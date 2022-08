"Je ne passais même pas sous la douche" : Elodie Gossuin, ses difficultés à la naissance des jumeaux (EXCLU)

Elle trouve le temps de mener une carrière incroyable malgré les quatre enfants qu'elle élève, avec beaucoup d'amour, à la maison. Depuis le 24 août 2022, la voix d'Elodie Gossuin retentit en salles obscures puisqu'elle prête ses cordes vocales au personnage de Victoria Moon dans le film d'animation Tad l'explorateur et la table d'émeraude. Cinéma, télévision, radio... elle est sur toutes les plateformes. Aujourd'hui ses enfants sont grands - Jules et Rose ont 14 ans, Léonard et Joséphine en ont 8 - mais, fut un temps, l'ancienne reine de beauté avait dû mettre sa vie professionnelle de côté.

Accueillir deux enfants en même temps, voilà un sacré défi qu'elle a relevé haut la main, malgré quelques difficultés. "C'est cool, on a deux bras, deux seins, donc tu peux les porter en même temps, les allaiter en même temps, mais le plus grand respect que j'ai, honnêtement, c'est pour les familles mono-parentales, explique-t-elle à Purepeople. Ceux qui sont seuls pour élever un enfant, je ne sais pas comment tu fais pour gérer. La plus grande difficulté, c'est de se réussir à se retrouver soi, en tant que personne, en tant que 'femme de' et femme tout court. Je sais qu'il y avait des jours où je n'avais même pas trois minutes pour prendre une douche, c'est à dire que je ne passais même pas sous la douche, et c'est terrible à dire. Donc je n'accueillais personne à la maison évidemment."

Avec quatre enfants, c'est compliqué de trouver du temps en amoureux

Heureusement, Elodie Gossuin a pu compter sur son super-héros à elle, son mari, Bertrand Lacherie, qu'elle a épousé en juillet 2006. Maintenant que leurs aînés rentrent au lycée, ils vont pouvoir, encore un peu plus, s'accorder du temps. "Avec quatre enfants, c'est compliqué de trouver du temps en amoureux et seul aussi, parce que c'est important de se retrouver seul, assure-t-elle. Après, avec le temps, ça va mieux, parce qu'ils sont plus autonomes, ils vont se laver seuls, ils ont des amis, ils s'occupent ensemble. C'est la magie des jumeaux, tu leur donnes un meilleur ami dès la naissance..."

