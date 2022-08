"C'est une vraie claque" : Elodie Gossuin maman, elle angoisse pour ses aînés qui rentrent au lycée (EXCLU)

Une fois de plus, Elodie Gossuin ravit petits et grands avec un nouveau projet exclusif. Depuis le mercredi 24 août 2022, sa voix résonne dans tous les cinémas de France puisqu'elle double le personnage de Victoria Moon dans le film d'animation Tad l'aventurier et la table d'émeraude. Autant dire qu'après son passage chez Dubbing Brothers, où elle a enregistré ses répliques, notre ancienne Miss France et Europe 2001 avait de nombreuses choses à raconter, à la maison, à ses enfants.

Comme vous le savez sans doute, Elodie Gossuin est maman de quatre enfants, deux paires de jumeaux de 14 et 8 ans qu'elle a eu avec son époux Bertrand Lacherie. Ses petits derniers, Léonard et Joséphine, se sont sans doute déjà régalés des aventures folles de Tad, mais les aînés de la famille, Jules et Rose, ont peut-être d'autres préoccupations en ce moment... puisqu'ils s'apprêtent à faire leur rentrée scolaire, pour la première fois, au lycée, en classe de seconde. De quoi filer des frissons à leurs parents, mais surtout de quoi les rendre très fiers.

"C'est une vraie claque, explique Elodie Gossuin. Et puis c'est plein d'angoisses. Je le vois bien. Petits, il y a des soucis mais tu sais où ils sont et tu peux les garder dans tes bras. Mais l'adolescence, avec tes enfants qui grandissent, qui commencent à sortir, à voir des copains et à parler d'histoires d'amour, tu sais qu'il va y avoir des moments très difficiles à gérer et je les redoute déjà. En même temps je me dis quelle chance d'avoir 41 ans et d'avoir des enfants qui entrent au lycée, d'être maman déjà depuis tout ce temps et qu'ils soient les bonheurs de ma vie, que j'ai eu cette chance de ne pas attendre bien longtemps avant de connaître ce bonheur ultime."