"Ils m'en ont voulu quelques temps" : Elodie Gossuin évoque une mauvaise expérience avec ses enfants (EXCLU)

Le mythe de la reine de beauté qui ne touche pas à son assiette ? Dépassé, et surtout très faux ! Elodie Gossuin, qui prête sa voix au personnage de Victoria Moon dans le film d'animation Tad l'explorateur et la table d'émeraude - le 24 août 2022 au cinéma - adore, par exemple, goûter à tout. Avec tout ce que cela peut impliquer de dangereux pour la digestion.

Après tout, Elodie Gossuin a commencé à visiter l'ensemble du globe dès qu'elle a été élue Miss France, en 2001, puis Miss Europe l'année suivante. Elle qui a participé onze fois à l'émission Fort Boyard et qui se lance très volontiers dans n'importe quelle aventure a eu l'occasion de goûter à la cuisine du monde entier... et d'en faire profiter son entourage, bien malgré eux.

Je fais découvrir à mes enfants

"Avec la nourriture, je suis une grande malade, avoue-t-elle à Purepeople, amusée, en pleine promotion du film Tad l'explorateur et la table d'émeraude. J'adore tester les cuisines du monde entier. Les piments les plus forts, tester les épices du monde entier... parce que j'adore découvrir les traditions des autres, je trouve que c'est formidable et je fais d'ailleurs découvrir à mes enfants. Il y a eu des coups, ils m'en ont voulu quelques temps !" Connaître les saveurs de toute la mappemonde n'est pas forcément donné à tout le monde...

On l'a peut-être connue en belle robe, avec une couronne soigneusement posée sur la tête, mais la maman de Rose, Jules, Léonard et Joséphine, a une passion : celle de partir à l'improviste à l'aéroport, malgré sa terrible phobie de l'avion, dès qu'elle a bouclé les tournages de ses nombreuses émissions télé et radio. "Dans la vraie vie, je suis une aventurière complètement foldingue, assure-t-elle. Mais pour de vrai ! C'est à dire que j'adore l'imprévu, je déteste les choses organisées en avance. Partir avec un sac à dos, à l'arrache, c'est le bonheur absolue." Avec un petit tube de citrate de bétaïne dans la poche, juste au cas où !

