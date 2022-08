Elodie Gossuin, une phobie très handicapante pour sa vie pro : "Je prends un médicament ou je bois un coup..." (EXCLU)

Elodie Gossuin prête sa voix à Victoria Moon, une experte en sciences occultes, personnage principal du nouveau film d'animation Tad l'explorateur et la table d'émeraude, qui sort au cinéma le 24 août 2022. L'ancienne Miss France 2001, elle-même, est grande férue d'aventures. Les voyages en tous genres, elle les enchaîne depuis qu'elle a été élue plus belle femme du pays par nos concitoyens... et cette passion la ronge, sans cesse, depuis. Malheureusement, une petite phobie complique, pour elle, le moindre déplacement.

Interrogée par Purepeople à propos de ses diverses péripéties personnelles, à l'occasion de la promotion du film Tad l'explorateur et la table d'émeraude, d'Enrique Gato, Elodie Gossuin a avoué qu'elle était plutôt rodée. Après tout, elle détient le record de participation à l'émission Fort Boyard avec onze passages dans le programme de France 2 au total. "Dans une aventure honnêtement, les insectes, les animaux, ça va à peu près, explique l'épouse de Bertrand Lacherie. Sauf par surprise, c'est toujours déplaisant, ou alors dans ton duvet, tu vérifies pas le duvet, t'as laissé la tente ouverte et t'as un scorpion, ça m'est arrivé, c'est extraordinaire. J'ai une phobie qui n'a rien à voir, et c'est un peu ridicule. Je n'ai pas la phobie du vide, des insectes, mais j'ai la phobie de l'avion. Il y a deux solutions : ou je prends un médicament, ou je bois un coup !"

Je n'ai plus peur des insectes, des serpents...

Grande copine du Père Fouras, Elodie Gossuin a effectivement eu l'occasion de se frotter à toutes les pires situations, espérant remporter un maximum d'argent pour les associations qu'elle défend - elle est, entre autres, marraines de Camélia Dream Team, de Rêves, de la Fédération Jumeaux et Plus ou encore de SOS Préma. "J'ai eu la chance de faire plein de fois Fort Boyard et c'est une vraie thérapie, rappelle la maman de Rose, Jules, Joséphine et Léonard. Je n'ai plus peur des insectes, des serpents. j'ai déjà fait des rallyes où j'ai dormi à l'arrache dans des bivouacs, mangé des rations militaires, etc. Il y a un truc que j'ai toujours, l'aspi venin, c'est hyper utile. Tu m'amènes avec un sac à dos, un aspirateur venin, un tube de Doliprane, t'es tranquille, je gère..."

Propos recueillis par Yohann Turi.