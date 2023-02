"C'est très désagréable..." : Choquée, Julia Vignali révèle les détails de son récent cambriolage

Le 16 février 2023, Julia Vignali et Kad Merad ont été cambriolés à leur domicile situé dans le 1er arrondissement de Paris. Invitée sur le plateau de l'émission Quelle Époque! le 18 février, la journaliste est revenue sur cet événement avec beaucoup de philosophie mais aussi une touche d'humour et de sarcasme. En pleine promotion de son nouvel ouvrage Adieu Bordel, la chroniqueuse de 47 ans a d'abord indiqué à quel point il était nécéssaire de faire "baisser la charge mentale qui nous habite tous" et qu'il est primordial d'organiser et de ranger son logement tout comme son esprit.

"C'est bon pour la santé d'organiser. C'est bon pour la santé parce que là je vous parle, je sais que chez moi c'est niquel et donc, c'est pas vrai en plus....". "Il n'y a personne dedans ?", s'amuse Christophe Dechavanne faisant référence à son récent cambriolage. "Non il n'y a personne dedans, ouais j'ai eu un petit souci", ajoute Julia Vignali, "Je me suis fait cambrioler il y a deux jours. Et pour la première fois de ma vie...".

Je gère les choses

"Ils ont fait un rangement mais NI-QUEL !", plaisante Kev Adams, entrainant un fou rire général sur le plateau. Taquin Christophe Dechavanne ajoute : "Non mais si ça se trouve c'est des potes de Kad qui ont dit : 'On va foutre le bordel un peu'." Souriante, Julia Vignali ajoute : "Justement et bah tu sais quoi... Des événements un peu traumatiques comme celui-ci, c'est très désagréable m'ont plutôt amenée à envisager les choses autrement et me dire c'est peut-être dérangé chez moi mais comme c'est bien rangé dans ma tête, je gère les choses." Des propos remplis de sagesse qui ont néanmoins amusé tous les invités de l'émission.