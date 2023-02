Kad Merad et Julia Vignali cambriolés : des objets de luxe subtilisés, le gros montant du préjudice révélé

L'incident est survenu en plein milieu de la journée. Selon les informations du JDD, le Journal du dimanche, Kad Merad aurait été victime d'un cambriolage le jeudi 16 février 2023. Sa demeure, située dans le 1er arrondissement de Paris, aurait été mise à sac puis retrouvée, en l'état, par la journaliste d'Europe 1, la femme du comédien, Julia Vignali. C'est elle qui aurait sonné l'alerte aux alentours de 17h30, faisant face à la scène du crime.

200 000 euros de préjudice

Kad Merad était absent de la capitale parisienne au moment des faits. Toujours selon le Journal du dimanche, le préjudice causé lors du cambriolage "avoisinerait les 200 000 euros". On ignore, pour l'heure, ce que les malfrats ont subtilisé chez le couple, si ce n'est plusieurs montres de luxe. Le parquet de Paris a ainsi ouvert une enquête préliminaire avant de la confier aux enquêteurs du 1er district de police judiciaire.

Soudés dans la vie comme dans les épreuves, Kad Merad et Julia Vignali se sont récemment illustrés en faisant une apparition surprise durant le tournage de l'émission culturelle quotidienne de Philippe Vandel, Culture médias, sur Europe 1 le jour de la Saint-Valentin - ils sont en couple depuis l'année 2014. C'est dans la plus grande discrétion et en petit comité qu'ils se sont mariés en novembre dernier. S'il n'était pas sur Paris le jour du cambriolage, le jeudi 16 février 2023, c'est sans doute parce que le comédien de 58 ans ne chôme pas en ce moment... et qu'il enchaîne, bien au contraire, ce nombreux projets professionnels.

Kad Merad retrouve Olivier Baroux

Le 19 avril prochain, Kad Merad retrouvera effectivement son grand ami Dany Boon au cinéma dans la comédie La Vie pour de vrai, film réalisé par le célèbre Ch'ti. Il va également collaborer, à nouveau, avec Olivier Baroux, son acolyte de l'époque Kad et O, afin d'adapter leur loufoque Mais qui a tué Pamela Rose ? au format série pour la chaîne Canal+. Le tournage devrait débuter lors du premier semestre de l'année 2023. En espérant que cette sombre histoire de cambriolage ne retarde pas les projets du cinéaste...