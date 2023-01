Julia Vignali : Sa remarque sur le physique de son mari Kad Merad qui n'est pas passée inaperçue

Julia Vignali forme un couple discret avec Kad Merad. Mais, de temps en temps, la présentatrice de France 2 ne se prive pas de faire une allusion à son époux dans Télématin. Comme lors de l'émission de ce mardi 17 janvier 2023.

Ce matin, Julia Vignali était aux commandes d'un numéro inédit de Télématin, avec Thomas Sotto. Comme à leur habitude, ils ont abordé des thématiques d'actualité, parfois entourés d'experts. Et ce mardi, l'urgentiste Gérald Kierzek s'est intéressé à une étude en Chine liée à la perte de cheveux chez les hommes. Il a été constaté que, plus ils consommaient des boissons sucrées, plus ils avaient de risques d'avoir une calvitie. Après avoir donné tous les détails et les autres causes de la perte de cheveux (comme les médicaments, des problèmes de thyroïdes ou une grossesse chez les femmes), le chroniqueur a eu le droit à une remarque de la belle brune de 47 ans.

"La calvitie, c'est sexy de toute façon. Voilà, je voulais terminer la chronique comme ça", a-t-elle lancé. Gérald Kierzek lui a donc demandé si la personne qui partageait sa vie était concernée. "J'ai un très beau modèle effectivement", a donc répondu Julia Vignali, avant que l'expert ne donne des conseils pour éviter la chute des cheveux. Kad Merad devrait apprécier le compliment !

Une rencontre à la télé

Ce n'est pas la première fois que Julia Vignali fait ainsi allusion à Kad Merad. En septembre dernier par exemple, une vente aux enchères d'objets liés au film Jurassic Park avait été évoquée dans Télématin. La journaliste Anne-Claire Poignard a demandé aux deux présentateurs s'ils avaient déjà rêvé d'avoir un dinosaure dans leur salon. "Evidemment. Mais moi, j'en ai un dans mon salon. (...) Oui. Je pense à mon mari !", avait répondu Julia Vignali.

C'est sur le plateau de C à vous que la présentatrice et l'acteur de 58 ans se sont rencontrés, en 2014. Ils auraient pourtant pu se rencontrer bien avant comme l'avait révélé Julia Vignali à Télé 7 Jours, en 2019. "En 2000, j'ai passé un casting pour devenir speakerine sur la chaîne Comédie ! C'était l'époque où Kad et Olivier Baroux officiaient dans La Grosse Émission. Je n'ai pas été retenue. Ratage total.. Moralité : quand deux personnes doivent se rencontrer, elles finissent toujours par y arriver", s'était-elle souvenue. Depuis, ils filent le parfait amour et se sont mariés en toute intimité le 26 novembre 2022, dans la commune de Mary, près de Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire.