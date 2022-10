Julia Vignali et Kad Merad complices : rare apparition du couple face à Antoine de Caunes et Daphné Roulier

C'est le 19 octobre 2022 que les spectateurs pourront découvrir le film Le Nouveau jouet de James Huth, un un remake du film Le Jouet de Francis Veber, sorti en 1976. Mais certaines personnes, parmi lesquelles des personnalités, ont eu l'honneur de le découvrir en avant-première avec dix jours d'avance, au Grand Rex, à Paris. Deux couples ont notamment fait crépiter les flashs des photographes.

Julia Vignali et Kad Merad forment un couple discret. Rares sont les fois où les tourtereaux prennent la pose devant les photographes. Mais le 9 octobre, l'acteur de 58 ans a fait une exception afin de soutenir son ami Jamel Debbouze qui joue dans Le Nouveau jouet (et qui était aussi présent). Ainsi, il s'est déplacé au Grand Rex en compagnie de la belle brune de 47 ans, sublime dans une longue robe bleue en soie, pour découvrir cette oeuvre cinématographique. Mais avant cela, ils se sont affichés complices sur le tapis rouge.

Ils n'étaient pas les seuls ! Antoine de Caunes et son épouse Daphné Roulier ont aussi répondu positivement à l'invitation. C'est côte à côte et tout aussi proches, qu'ils se sont fait photographier. Clovis Cornillac et Lilou Fogli n'ont en revanche pas souhaité prendre la pose ensemble pour les photographes. Un fait surprenant quand on sait qu'ils se sont toujours montrés inséparables depuis l'officialisation de leur histoire d'amour en 2009.

Alice Belaïdi, divine en robe bustier, Salim Kissari, Mohamed Nouar, l'humoriste Melha Bedia, le DJ Cut Killer, JoeyStarr, Oli, Mokobé, Guillaume Bats, Caroline Vigneaux, Gérard Jugnot, Olivier Nakache, Dave, Dorylia Calmel, Atmen Kelif, Bun Hay Mean, Mima Debbouze et son fils Mohamed Debbouze, Wilfrid Mbappé, Daphné Bürki, Atmen Kelif avec sa fille Lina ou encore Bayou Saar étaient également de la partie.

Le Nouveau jouet raconte l'histoire de Samy (Jamel Debbouze), qui vit dans une cité de banlieue avec sa femme Alice (Alice Belaïdi), qui attend leur premier enfant. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, il accepte un travail d'agent de sécurité dans un grand magasin. Et le fils du propriétaire, Alexandre (Simon Faliu), a décidé que pour son anniversaire, Samy serait son nouveau jouet.