"C'est triste" : Massimo Gargia pétrifié à l'idée de vieillir et de mourir, confidences désarmantes

Massimo Gargia est un homme que l'on ne présente plus. Invité sur le plateau de Jordan De Luxe sur C8, ce lundi 17 avril 2023, cet homme du show business, âgé de 82 ans s'est laissé aller à des confidences touchantes au sujet du temps qui passe. Et une chose est sûre, il "déteste" la vieillesse. "Je dois prendre des tranquillisants, parce que vous êtes habitué à être très beau, très jeune et après le matin, vous vous réveillez et vous vous regardez dans la glace, c'est triste", confie-t-il, ému. Ainsi, voyant son corps changer, Massimo Gargia préfère prendre des médicaments "pour dormir parce que je déteste aussi l'idée de la mort." Fort heureusement, l'ancien candidat de la Ferme célébrités, n'a pas été touché par la maladie malgré des petits soucis "normaux à mon âge".

Massimo Gargia vit très mal le temps qui passe

Ce qui le dérange dans la vieillesse ? "Le manque d'énergie. Quand j'étais jeune, jusqu'à 40 ans, les week-ends à New York, les week-ends à Paris. Maintenant je ne peux plus le faire". Pire encore, Jordan De Luxe a voulu le faire réagir sur une phrase dite en interview lors de laquelle il a dit : "Je suis horrible". Un constat qu'il confirme encore aujourd'hui : "Oui parce que je sais comment j'étais avant". Pour effacer les marques du temps qui passe, Massimo Gargia a-t-il eu recours à la chirurgie esthétique ? "Ah ça non. Mais piqûres oui, mais ce n'est pas ça qui change complètement. J'ai peur de l'anesthésie totale".

Concernant son décès, Massimo Gargia, pétrifié par la mort, souhaite que les gens gardent un bon souvenir de lui. "Que j'ai fait du bien à des gens, que j'étais quelqu'un de sympathique, courageux et généreux". Des mots très touchants pour celui qui a très mal vécu la mort de son épouse. "C'était terrible. J'ai perdu ma femme en 2008. Elle me disait tous les jours que j'étais l'homme le plus beau du monde", indiquait-il dans l'émission Toute une histoire. Et ce qui est difficile pour Massimo Gargia c'est de voir ses amis disparaître les uns après les autres, comme Hermine Clermont-Tonnerre. "Elle manque encore beaucoup aux soirées, je l'invitais toujours car elle y mettait toujours beaucoup d'âme", confiait-il à Télé-Loisirs. "Elle est allée déjeuner chez un ami et il lui a montré une moto extraordinaire, très chère et très difficile à manoeuvrer."