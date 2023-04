Diaporama : "C'est triste" : Massimo Gargia pétrifié à l'idée de vieillir et de mourir, confidences désarmantes

1 / 18 Massimo Gargia s'est confié sur la vieillesse sur le plateau de Jordan De Luxe. © D8, Chez Jordan

2 / 18 Massimo Gargia - Gala caritatif des "Stéthos d'Or" qui récompensent les artistes qui contribuent au bien-être de tous, organisé par la Fondation pour la Recherche en Physiologie au George V à Paris, le 27 mars 2023. Les Stéthos d'Or mettent à l'honneur cette année encore les personnalités qui, par leurs implications et énergies positives, ont contribué à la grande réussite de cette manifestation. Grâce aux dons, les premiers programmes de recherches en France et la construction du laboratoire entièrement dédié à ces derniers ont pu voir le jour. D'autres avancées ont été présentées au cours de cette soirée composée d'un dîner avec les personnalités, de la remise des Stéthos d'Or puis d'une vente aux enchères. © Coadic Guirec-Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec - Rachid Bellak

3 / 18 Massimo Gargia - Messe hommage en mémoire de Ivana Trump, morte le 14 juillet 2022, en l'église de Saint-Tropez le 9 août 2022. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

4 / 18 Massimo Gargia - Avant-première du film "L'amour c'est mieux que la vie" réalisé par C. Lelouch dont c'est le 50ème film au cinéma UGC Normandie à Paris le 17 janvier 2022. © Coadic Guirec/Bestimage L'Amour C'est Mieux Que La Vie" premiere at Cinema UGC Normandie on January 17, 2022 in Paris, France. © BestImage, COADIC GUIREC

5 / 18 Portrait de Massimo Gargia lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Le 25 avril 2022 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN

6 / 18 Massimo Gargia - Arrivées à la projection du documentaire "Jet set la dolce vita" sur la vie de Massimo Gargia à Rome le 15 novembre 2021. © Mario Cartelli/SOPA Images via ZUMA Press Wire / Bestimage © BestImage, Zuma Press

7 / 18 Louisa Morin et Massimo Gargia lors du photocall et du cocktail de la soirée des "Stéthos d'or 2023" à l'hôtel Four Seasons George V à Paris, France, le 27 mars 2023. Les "Stéthos d'Or" récompensent les artistes qui contribuent au bien-être de tous, organisé par la Fondation pour la Recherche en Physiologie. Les "Stéthos d'Or" mettent à l'honneur cette année encore les personnalités qui, par leurs implications et énergies positives, ont contribué à la grande réussite de cette manifestation. Grâce aux dons, les premiers programmes de recherches en France et la construction du laboratoire entièrement dédié à ces derniers ont pu voir le jour. D'autres avancées ont été présentées au cours de cette soirée composée d'un dîner avec les personnalités, de la remise des Stéthos d'Or puis d'une vente aux enchères. © Bellak-Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec - Rachid Bellak

8 / 18 Patricia Contreras et Massimo Gargia - 45ème édition de la cérémonie des Best de Massimo Gargia au cercle de l'Union Interalliée à Paris, France, le 27 janvier 2023. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK

9 / 18 Massimo Gargia - Messe hommage en mémoire de Ivana Trump, morte le 14 juillet 2022, en l'église de Saint-Tropez le 9 août 2022. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca

10 / 18 Portrait de Massimo Gargia lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Le 25 avril 2022 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN

11 / 18 Portrait de Massimo Gargia lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Le 25 avril 2022 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN

12 / 18 Massimo Gargia - Arrivées à la projection du documentaire "Jet set la dolce vita" sur la vie de Massimo Gargia à Rome le 15 novembre 2021. © Mario Cartelli/SOPA Images via ZUMA Press Wire / Bestimage © BestImage, Zuma Press

13 / 18 Hermine de Clermont-Tonnerre dans le coma après un grave accident de moto - Maryse Gildas et Hermine de Clermont-Tonnerre - 27ème Gala de l'Espoir de la Ligue contre le cancer au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, le 22 octobre 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

14 / 18 Hermine de Clermont-Tonnerre - 25ème gala "Musique contre l'oubli" donné au profit d'Amnesty International au théâtre des Champs-Elysées à Paris le 2 juillet 2019. © Giancarlo Gorassini/Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini

15 / 18 Massimo Gargia, Darko Peric (La Casa de Papel) - Dîner de la 44ème édition du Prix The Best aux Salons Hoche à Paris le 13 décembre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK

16 / 18 Rachid M'Barki et sa compagne Bouchra, Massimo Gargia - Dîner de la 44ème édition du Prix The Best aux Salons Hoche à Paris le 13 décembre 2021. © Philippe Baldini/Bestimage © BestImage, BALDINI

17 / 18 Jordan de Luxe - Ouverture de la Foire du Trône (fête foraine parisienne) sur la pelouse de Reuilly dans le bois de Vincennes du 12ème arrondissement de Paris, France, le 31 mars 2023. © Philippe Baldini/Bestimage © BestImage, BALDINI