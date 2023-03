"C'est un manipulateur, un menteur" : Didier Deschamps porte plainte contre le célèbre compagnon de Géraldine Maillet

Quand on l'attaque, Didier Deschamps contre-attaque. Le sélectionneur de l'équipe de France est un homme qui divise, que ce soit ses anciens coéquipiers chez les Bleus, mais également les spécialistes de football. En début d'année, en plein pendant le scandale autour de l'ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, c'est Christophe Dugarry qui ne cachait pas son inimitié envers le Basque de 54 ans. "Je suis fâché avec Deschamps, les autres c'est mes amis, c'est mes frères (les champions du monde de 1998, ndlr) (...) Après, on ne peut pas être copain avec tout le monde", expliquait-il.

Dugarry n'est pas le seul à s'en être pris à Didier Deschamps à cette période, puisque l'affaire Karim Benzema a également entaché la Coupe du monde des Bleus au Qatar. Le récent Ballon d'Or a dû déclarer forfait pour le Mondial, mais visiblement, l'affaire n'est pas très claire. À l'époque, Daniel Riolo ne s'était pas montré très tendre envers le sélectionneur des Bleus. "C'est l'histoire de Benzema dans cette Coupe du monde, avec la conclusion qu'on l'a réellement pris pour un c*n et que Deschamps nous a menti de A à Z, mais le mensonge, c'est quelque chose qu'il manie parfaitement et ce depuis des années", avait lâché le journaliste et compagnon de Géraldine Maillet dans son émission, L'After Foot.

Les mots de trop visiblement pour Didier Deschamps, qui a décidé de porter plainte à l'encontre de Daniel Riolo pour diffamation, ce mercredi 29 mars. "Didier Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, mais là, il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. M. Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur, ce sont des propos insupportables", a indiqué l'avocate de l'ancien footballeur, Isabelle Wekstein.

Daniel Riolo réagit dans son émission

Une information à laquelle Daniel Riolo a réagi ce jeudi soir dans L'After Foot. "Ça n'ira pas plus loin que deux phrases : on n'a pas à en dire plus. J'ai pris acte de la dépêche AFP. C'est par le biais d'une dépêche AFP que j'ai été informé, comme tout le monde, peut-être même après. Je prends acte de ça. S'il y a une suite devant la justice, et bien, nous laisserons la justice faire son travail et nous préparerons tout ça", a simplement déclaré le compagnon de Géraldine Maillet.

Quelques heures plus tard, c'est le fils de Didier Deschamps, Dylan, qui a donné son avis sur la situation. Dans sa story sur Instagram (qui est à retrouver dans le diaporama), le fils du sélectionneur a repris l'article de L'Équipe en ajoutant un petit tacle en direction de Daniel Riolo : "Mis à pied pour propos sexistes, chassé de Twitter pour insultes... Jusqu'où ira-t-il ?" Quand on touche à son père, Dylan Deschamps aussi riposte !