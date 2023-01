Christophe Dugarry "écoeuré" : il balance sur son ancien coéquipier Didier Deschamps

C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours et qui n'est sûrement pas terminée. Le 8 janvier, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football et qui vient de reconduire Didier Deschamps dans ses fonctions jusqu'en 2026, est l'invité de Marion Bartoli dans son émission Bartoli Time. Ce dernier se montre particulièrement maladroit au moment d'évoquer la possibilité de voir Zinedine Zidane prendre les rênes des Bleus. "Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ?", balance-t-il, déclenchant un véritable tollé dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Champion du monde en 98 et grand copain de Zizou, Christophe Dugarry était l'invité de de Jérôme Rothen dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, il ne s'est pas vraiment montré tendre à l'égard de son ancien coéquipier chez les Bleus, Didier Deschamps. "On touche à notre Zizou et même si je suis fâché avec Deschamps, les autres c'est mes amis, c'est mes frères (les champions du monde de 1998, ndlr) (...) après, on ne peut pas être copain avec tout le monde", tempère l'ancien joueur de Bordeaux, qui révèle également que tous les champions du monde partagent un groupe Whatsapp sur lequel ils ont échangé sur cette affaire.

Je ne comprends pas le silence de Deschamps

Un groupe qui intéresse beaucoup les interlocuteurs de Christophe Dugarry, qui lui demandent alors si Didier Deschamps en fait partie. "Non, il n'y a pas DD. Je pense qu'il a bloqué son compte", lance-t-il, avant de s'en prendre plus frontalement au sélectionneur : "Je ne comprends pas le silence de Deschamps. On a l'impression qu'il a choisi un peu son camp, c'est la fédé, c'est son président, c'est son travail."