Christophe Dugarry : Rare sortie en amoureux avec Yasmina pour le Marrakech du rire

C'était à Marrakech que les choses se passaient le week-end dernier où les stars se sont amassées pour assister à la dixième édition du Marrakech du rire. L'occasion pour son créateur Jamel Debbouze de fêter du même coup ses 47 ans sur scène, devant les 3 500 spectateurs qui ont garni la salle. Si l'on a vu de nombreux artistes, à l'image de Camille Lellouche, venue dévoiler son baby bump ou encore Kad Merad, très complice avec sa compagne Julia Vignali, les footballeurs n'étaient pas en reste.

Si Dimitri Payet était accompagné de sa femme Ludivine, la star du football français Kylian Mbappé était en famille avec son petit frère Ethan et il est même monté sur scène pour l'occasion. Il a enflammé la scène, les anciens n'étaient pas en reste puisque les champions du monde 98 avaient fait le déplacement. Christophe Dugarry a été aperçu samedi 18 juin pour la soirée de clôture et il n'était pas tout seul puisque sa compagne Yasmina était à ses côtés. Ensemble depui 2018, les deux tourtereaux s'affichent rarement dans les soirées de ce type, c'est donc toujours un petit évènement de les voir ensemble.

Belles retrouvailles avec Lilian Thuram

Entourés de stars, Christophe Dugarry a néanmoins pu retrouver un visage familier dans la salle puisqu'un autre champion du monde 98 était présent à Marrakech le week-end dernier. Comme on a pu le voir sur les photos de la soirée (à retrouver dans le diaporama), Lilian Thuram avait pris le temps de se rendre au Maroc pour assister à la soirée. Les deux hommes ont fièrement posé l'un à côté de l'autre, tout sourire et on imagine qu'ils ont pu se remémorer de bons souvenirs de leurs années en Bleus.

Une très belle nuit à Marrakech pour Christophe Dugarry et Yasmina, qui ont profité du spectacle offert par Jamel Debbouze et son équipe en clôture de cette dixième édition du Marrakech du rire.