Dimitri Payet avec la sublime Ludivine, Kylian Mbappé fait le show : les stars du foot en forme au Marrakech du rire

Une nouvelle belle édition du Marrakech du rire vient de s'achever et pour son créateur Jamel Debbouze, la dernière soirée a été particulièrement émouvante puisqu'il a fêté ses 47 ans sur scène et devant 3 500 spectateurs qui ont pu lui souhaiter un joyeux anniversaire. Une dixième année qui aura encore vu passer de nombreuses stars, à l'image de Camille Lellouche qui a pu faire admirer son baby bump ou encore Kad Merad, qui a pu faire le show au côté de sa compagne, Julia Vignali.

Un rendez-vous prisé par les célébrités du cinéma et de la musique, mais également par les stars du foot. Chaque année on retrouve de nombreux footballeurs, en activité ou non, et cette édition un peu particulière n'a pas dérogé à la règle. Venu sans ses trois garçons et sa fille, ​​Dimitri Payet avait fait le déplacement jusqu'au Maroc, accompagné par sa magnifique femme, Ludivine. Après une nouvelle saison pleine du côté de l'Olympique de Marseille, le père du petit Noa, qui semble suivre les traces de son papa, a passé une très bonne soirée avec la belle blonde.

Mbappé fait le show sur scène pour l'anniversaire de Jamel

La rivalité Paris-Marseille s'est poursuivie jusqu'à Marrakech puisque la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé était également présent. Venu avec son grand copain Achraf Hakimi et son petit frère Ethan, il a profité de la soirée pour prendre la pose avec Jamel et sa femme Mélissa Theuriau. Très copain avec l'humoriste, l'attaquant des Bleus lui a même fait l'honneur de monter sur scène pour un beau moment à deux. Tout sourire, le coéquipier de Messi et Neymar a prouvé, s'il en avait encore besoin, qu'il est aussi à l'aise sur un terrain de football qu'en public. Véritable phénomène de précocité, l'attaquant des Bleus va peut-être réfléchir à une après-carrière sur les planches.

Une belle surprise pour son anniversaire dont le père de Léon et Lila risque de se souvenir un moment ! Encore une très belle édition du Marrakech du rire qui s'achève en beauté avec la présence des stars du foot et un Kylian Mbappé très en forme !