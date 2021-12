Kylian Mbappé : Son petit frère Ethan appelé en équipe de France !

Après le grand frère, voici le petit frère ! Si on sait que Kylian Mbappé couve son petit frère Ethan depuis plusieurs années et il semblerait que cela ait porté ses fruits. Immense star du football mondial, le coéquipier de Messi et Neymar est déjà à 22 ans l'un des tous meilleurs joueurs du monde. Visiblement un peu déçu de sa neuvième place au Ballon d'or cette année, le natif de Bondy a rapidement pu se consoler grâce à son petit frère, qui fêtera ses 15 ans le 29 décembre prochain.

En effet, Ethan Mbappé, qui évolue sous les couleurs du Paris Saint-Germain lui aussi, vient tout juste d'être appelé en équipe de France des moins de 16 ans par le sélectionneur Jean-Luc Vannuchi. Une première pour le jeune garçon qui montre que le talent est visiblement une affaire de famille. Actuellement avec les moins de 17 ans du PSG, le fils de Wilfried et Fayza va donc rejoindre les petits Bleus du 6 au 9 décembre prochain dans la mythique enceinte de Clairefontaine.

Un talent commun mais des profils très différents

Si physiquement les deux frères partagent une vraie ressemblance, sur le terrain c'est plutôt l'inverse. Assez grand pour son âge, Ethan évolue au milieu de terrain, au contraire de Kylian qui joue en attaque. Porté sur le dribble comme nous l'apprend L'Équipe, son grand frère le surnomme même "Ethaninho" en référence aux nombreux dribbleurs de talent en provenance du Brésil. Autre différence, le plus jeune est gaucher quand le grand copain de Karim Benzema est droitier.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Ethan Mbappé a rejoint le club de la capitale à seulement 11 ans, en 2017, au même moment que son grand frère, arrivé à Paris en provenance de Monaco pour quelque 180 millions d'euros... Petite anecdote amusante dévoilée par nos confrères, la fameuse célébration des bras croisés de Kylian Mbappé, devenue sa marque de fabrique, est l'invention d'Ethan !