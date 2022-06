Diaporama : Christophe Dugarry : Rare sortie en amoureux avec Yasmina pour le Marrakech du rire

1 / 13 Christophe Dugarry : Rare sortie en amoureux avec Yasmina pour le Marrakech du rire

2 / 13 Exclusif - Christophe Dugarry et sa compagne Yasmina lors de la soirée du grand gala du "Marrakech du Rire" pour la 10ème édition au palais El Badiî à Marrakech, Maroc. © Rachid Bellak/Bestimage

3 / 13 Exclusif - Christophe Dugarry et sa compagne Yasmina lors de la soirée du grand gala du "Marrakech du Rire 2022" pour la 10ème édition au palais El Badiî à Marrakech, Maroc, le 18 juin 2022. © Rachid Bellak/Bestimage

4 / 13 Exclusif - Christophe Dugarry et Lilian Thuram lors de la soirée du grand gala du "Marrakech du Rire 2022" pour la 10ème édition au palais El Badiî à Marrakech, Maroc, le 18 juin 2022. © Rachid Bellak/Bestimage

5 / 13 Semi Exclusif - Christophe Dugarry et Dominique Armand lors de l'opening du Roxie Club à Paris le 10 octobre 2019. L'Agence Sandra & Co a été de nouveau sollicitée afin d'organiser l'Opening du Roxie Club ce Jeudi 10 Octobre. Nous avons fait venir différentes personnalités le temps d'un moment convivial dans la joie et la bonne humeur grâce à l'unique et reine de soirée Sandra.Sisley. © Pierre Perusseau / Bestimage

6 / 13 Christophe Dugarry - Les anciens joueurs du Football Club des Girondins de Bordeaux fêtent le 140ème anniversaire du club à Bordeaux le 17 octobre 2021.

7 / 13 Christophe Dugarry et sa compagne Yasmina dans les tribunes lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 31 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage

8 / 13 Semi Exclusif - Christophe Dugarry et sa femme Frédérique lors de l'opening du Roxie Club à Paris le 10 octobre 2019. L'Agence Sandra & Co a été de nouveau sollicitée afin d'organiser l'Opening du Roxie Club ce Jeudi 10 Octobre. Nous avons fait venir différentes personnalités le temps d'un moment convivial dans la joie et la bonne humeur grâce à l'unique et reine de soirée Sandra.Sisley. © Pierre Perusseau / Bestimage

9 / 13 Christophe Dugarry - Conférence de presse de rentrée 2019-2020 de RMC, RMC Sport et BFM TV à Altice Campus à Paris le 28 août 2019. © Christophe Clovis / Bestimage

10 / 13 Christophe Dugarry et sa compagne Yasmina dans les tribunes lors des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 31 mai 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage

11 / 13 Semi Exclusif - Christophe Dugarry et Dominique Armand lors de l'opening du Roxie Club à Paris le 10 octobre 2019. L'Agence Sandra & Co a été de nouveau sollicitée afin d'organiser l'Opening du Roxie Club ce Jeudi 10 Octobre. Nous avons fait venir différentes personnalités le temps d'un moment convivial dans la joie et la bonne humeur grâce à l'unique et reine de soirée Sandra.Sisley. © Pierre Perusseau / Bestimage

12 / 13 Christophe Dugarry - Célébrités dans le village des internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 31 mai 2019. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage