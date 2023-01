Diaporama : Christophe Dugarry "écoeuré" : il balance sur son ancien coéquipier Didier Deschamps

Noel Le Graet et Didier Deschamps - Assemblée Fédérale de la Fédération Française de Football (FFF) à Paris et annonce de la prolongation de D.Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Paris le 7 janvier 2023. © Baptiste Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, Baptiste Autissier

13 / 13