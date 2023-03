"Laquais", "servile" : Daniel Riolo détruit un personnage important du championnat de France

C'est une tradition, dans L'After Foot, les consultants ont l'habitude de dire ce qu'ils pensent et l'émission de RMC a pris l'habitude de déclencher des polémiques depuis plusieurs années maintenant. À l'origine de l'émission, Daniel Riolo fait partie des incontournables du show 100 % foot de la station, qui débriefe l'actualité du ballon rond tous les soirs. Le journaliste de 52 ans n'est pas du genre diplomate et quand il a quelque chose sur le coeur, il le dit.

La récente défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des champions l'a d'ailleurs fait sortir de ses gonds. Une performance indigne des investissements du club de la capitale ces dernières années et le compagnon de Géraldine Maillet n'a pas hésité à s'en prendre aux stars du club. "Galtier est une pompe ! Il ne prend pas de décision ! Je ne sais même pas s'il arrive à choisir entre un pain au chocolat et un croissant au petit-déjeuner", a-t-il lâché quelques minutes après la défaite parisienne. Même constat pour le capitaine de l'équipe, qui en a pris pour son grade : "Marquinhos, il est entré sur le terrain, il avait le froc plein. C'est terminé, il flippe le gars."

C'est quand même formidable qu'il fasse la tête pour ça, c'est juste la vérité

Une attitude qui peut parfois poser problème et certaines personnes décident de boycotter L'After Foot. C'est le cas du Stade Reims et de son président, Jean-Pierre Caillot, qui n'envoie plus personne dans l'émission de RMC, comme le présentateur Gilbert Bribois l'a dévoilé dans l'émission du 12 mars. La raison ? Des propos de Daniel Riolo qui reproche au président rémois d'être le "laquais" de Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel. "C'est quand même formidable qu'il fasse la tête pour ça, c'est juste la vérité, mais il n'a pas à avoir honte de ça, en quoi c'est un problème qu'il soit le laquais de Labrune ?", rétorque le compagnon de Géraldine Maillet.

Daniel Riolo va ensuite chercher la définition du mot laquais, dans le but de montrer qu'il ne pensait pas à mal en utilisant ce mot pour parler de Jean-Pierre Caillot. "Le sens aujourd'hui, c'est une personne servile. En quoi c'est insultant ?", s'étonne le grand fan de poker, qui ne risque pas de passer ses vacances avec le président du Stade de Reims !