Daniel Riolo fait son grand retour sur Twitter et se clashe déjà avec un célèbre acteur du foot français !

C'est un retour que l'on attendait plus et pourtant, Daniel Riolo a été autorisé par Twitter à rouvrir son compte après de longs mois d'inactivité. Très suivi sur la plateforme avec près de 600 000 abonnés, le journaliste de 52 ans s'était fait exclure du réseau social en août dernier à la suite de messages polémiques et sanctionnés. "Suspendu de Twitter parce que certains pensent qu'on peut insulter une personne et sa famille en estimant que, parce qu'elle est connue, elle ne peut pas répondre mais juste subir !", expliquait-il furieux, à l'époque.

Mais tout ceci est de l'histoire ancienne et Daniel Riolo a décidé de signer son retour en s'attaquant à l'un des clubs les plus populaires de France, l'Olympique lyonnais, dénonçant un mercato d'hiver dont il ne comprend pas les contours. Comme souvent, les messages du compagnon de Géraldine Maillet font leur petit effet et Jean-Michel Aulas, le président du club en personne, l'a interpellé pour le remettre en place. "Daniel, vous vous êtes fait avoir par une plaisanterie, j'espère que vos autres infos sont mieux recoupées (j'ai un doute). Ne croyez pas bêtement tout ce que vous lisez sur Internet", lance-t-il en direction du journaliste de RMC.

Il y a une réalité : celle de vos erreurs à répétition depuis des années... ça en revanche c'est une info incontestable

Visiblement remonté contre Daniel Riolo, le président de l'OL lui envoie un petit tacle pour finir : "Attention, je ne suis pas reptilien, la terre n'est pas plate et on est bien allé sur la lune". Une petite saillie à laquelle le journaliste connu pour son franc-parler a bien évidemment répondu. "Mais je sais Jean Michel voyons... le souci c'est que derrière cette blague ( à aucun moment j'ai parlé d'info) derrière cette blague donc, il y a une réalité : celle de vos erreurs à répétition depuis des années... ça en revanche c'est une info incontestable", rétorque-t-il à à Jean-Michel Aulas, avant de conclure par un gros tacle : "Ah j'oubliais... il est encore temps. Meilleurs voeux pour 2023. Que l'OL redevienne un club de foot qui suscite autre chose que des blagues et des trolls...".