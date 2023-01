Daniel Riolo se paie Marion Bartoli : pas tendre avec sa collègue, il pointe du doigt son attitude "complaisante"

C'est une interview qui a énormément fait parler et qui a précipité la chute de Noël Le Graët à la tête de la Fédération française de football (FFF). Interrogé dans l'émission Bartoli Time, animée par l'ancienne championne de tennis Marion Bartoli, le président de la FFF s'est montré particulièrement maladroit à l'encontre de la légende des Bleus, Zinedine Zidane. "Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne", a notamment déclaré l'homme de 81 ans, s'attirant les foudres de la majorité des acteurs du football français.

Depuis, Noël Le Graët a été mis en retrait de la présidence de la fédération et beaucoup mettent en avant le travail de Marion Bartoli et son équipe lors de cette interview. Beaucoup, mais pas Daniel Riolo, qui travaille sur la même chaîne que cette dernière, RMC, mais ne compte pas verser dans la confraternité. Dans l'émission L'After Foot, dont il est l'un des tauliers, le compagnon de Géraldine Maillet a donné son avis sur l'ancienne joueuse de tennis de 38 ans et on ne peut pas dire qu'il ait été impressionné. "Son attitude aujourd'hui était excessivement complaisante. Je pense qu'elle ne savait pas réellement comment faire, mais malgré tout ça débordait un peu dans tous les sens quand même", lâche-t-il, avant de louer la présence du journaliste à ses côtés : "Heureusement qu'il y avait Jean-Christophe !"