Diaporama : Daniel Riolo se paie Marion Bartoli : pas tendre avec sa collègue, il pointe du doigt son attitude "complaisante"

Exclusif - Daniel Riolo - Soirée Hommage à Jean-Pierre Bacri au Ground Control Gare de Lyon à Paris à l'occasion de la sortie de "Jean-Pierre Bacri, le Bougon Gentilhomme" de V.Bénaïm et S.Freeman publié aux éditions de L'Archipel. © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, Cédric Perrin

3 / 15