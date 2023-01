"Intouchable", "omnipotent" : Daniel Riolo dresse un portrait au vitriol de Noël Le Graët

Le petit monde du football français est en plein séisme depuis le 8 janvier dernier, date de l'interview accordée par le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, sur RMC. Interrogé sur la prolongation de contrat de Didier Deschamps et sur la possibilité de voir Zinedine Zidane prendre sa succession, il n'a pas mâché ses mots. "Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne", a-t-il répliqué, déclenchant un véritable tollé médiatique et les réactions très agacées de nombreuses personnalités du monde du football.

Journaliste bien informé et spectateur averti du monde du foot, Daniel Riolo n'est pas franchement le plus grand fan de Noël Le Graët, et ce depuis un long moment déjà. Personnage central de l'émission L'After Foot sur RMC, le compagnon de Géraldine Maillet est revenu sur la personnalité de l'homme de 81 ans dans l'émission du 11 janvier. "Il ne comprend pas ce qu'il fait de mal, tellement il est dans une autre galaxie de compréhension de ce qu'est le normal", lance le journaliste de 52 ans, qui poursuit de plus belle : "Ce gars là se sent tellement intouchable, tellement omnipotent, tellement sûr de lui que c'est comme ça qu'il se comportait à la fédération avec ses salariés, qu'il se comportait avec les femmes."

On connaît les histoires depuis des années, sauf que ses amis l'ont toujours défendu

Un portrait à charge à l'encontre de Noël Le Graët, qui vient tout juste d'être mis en retrait de son poste de président de la FFF, en attendant la suite des choses. "On connaît les histoires depuis des années, sauf que ses amis l'ont toujours défendu et qu'aujourd'hui, ils ont fini, timidement, par le lâcher", renchérit Daniel Riolo. Le journaliste évoque ensuite la suite des choses et notamment l'avenir de Le Graët, qui devrait se jouer suite à la publication de l'audit commandé par le ministère des Sports. "L'audit va être accablant à tous les niveaux", assure le compagnon de Géraldine Maillet, qui affirme qu'on ne le reverra plus à la présidence de la FFF dans le futur.

Dans l'oeil du cyclone depuis quelques jours, il semble bien que les jours de Noël Le Graët à la FFF soient comptés et ce n'est pas Daniel Riolo que cela va gêner !