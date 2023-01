Géraldine Maillet : Cet endroit improbable et très osé où elle a déjà fait l'amour

Avant de réellement aborder les sujets forts de l'actualité dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna aime toujours prendre le temps de discuter avec ses chroniqueurs. Dans son émission de mercredi 11 janvier, l'animateur a justement lancer une nouvelle conversation, et celle-ci fut très intime. En effet, il était question de connaître l'endroit le plus improbable où ils ont déjà eu une relation sexuelle.

Lorsque ce fut le tour de Géraldine Maillet, cette dernière a eu vite fait de surprendre tout le monde autour d'elle. "Avion, je pense que j'ai déjà fait mais sinon un taxi à New York...", a-t-elle révélé. Et de détailler : "C'était un trajet entre Soho et l'Upper East Side. C'est comme aller de Boulogne à Bastille. C'était le soir, c'était assez romantique, il neigeait un petit peu". Un joyeux retour en arrière qui a tout de même fait se demander à Cyril Hanouna et ses équipes si le chauffeur n'avait rien vu. "Le chauffeur conduisait. Il a en tout cas fait comme si il ne voyait pas", a alors répondu Géraldine Maillet, précisant qu'il s'agissait d'un "vieux souvenir de jeunesse".

Un "coup de foudre absolu" pour Daniel Riolo

L'ancienne mannequin n'est depuis plus avec la personne auprès de qui elle a partagé ce moment un peu fou. Et cela fait plusieurs années qu'elle file le parfait amour avec Daniel Riolo. La maman de Mathilde (19 ans, fruit d'une précédente relation), avait eu un "coup de foudre absolu" pour le commentateur sportif au moment de leur rencontre lors d'un salon du Livre. "Je l'ai vu et c'était une sorte d'évidence. Un choc ! Un tremblement intérieur...", avait confié Géraldine Maillet en 2017. Mais si pour elle, c'était évident, il n'en était pas de même pour Daniel Riolo : "Ce n'était pas réciproque. En fait, il ne m'avait pas vue".

Heureusement pour elle, Daniel Riolo a fini par remarquer Géraldine Maillet. "Après on s'est un petit peu parlé, et il en a convenu que c'était quand même pas mal qu'on se retrouve", avait-elle ajouté. Depuis, ils sont inséparables et forment un couple des plus unis.