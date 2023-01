"L'idole du Parc" : Daniel Riolo sarcastique, allume une nouvelle fois Marco Verratti

Daniel Riolo n'est pas du genre à avoir la langue dans sa poche et quand il s'agit de Marco Verratti, il faut bien avouer qu'il a souvent la dent dure. Depuis l'arrivée du milieu de terrain italien au Paris Saint-Germain en 2012, les compliments fusent en direction du natif de Pescara, mais à aujourd'hui 30 ans, force est de constater qu'il n'a pas vraiment progressé, ni permis à son équipe de s'imposer en Ligue des champions. Pourtant, celui que l'on surnomme le petit hibou est considéré comme l'un des chouchous du Parc des Princes, où il est acclamé à chacune de ses apparitions.

S'il a beaucoup d'amour de la part des supporters parisiens, Marco Verratti a également quelques détracteurs et le compagnon de Géraldine Maillet en est l'un des plus fervents. Depuis des années maintenant, il ne cesse de blâmer le mari de Jessica Aidi, arguant qu'il ne permettra jamais au PSG de passer un cap et d'enfin remporter la coupe d'Europe. Présent dans l'émission L'After Foot ce mercredi 11 janvier, il en a remis une couche en comparant l'Italien à un autre joueur qui performe en ce moment et qui évolue pour le club rival de l'Olympique de Marseille. "Valentin Rongier ? Il est meilleur que l'idole du Parc (Marco Verratti, ndlr). Je prends n'importe qui sur ce débat", assure Daniel Riolo.

Marco Verratti, pas dans les 30 meilleurs joueurs à son poste selon Daniel Riolo

Une attaque pleine de sarcasme de la part du journaliste de 52 ans, qui semble flatter l'ego de Marco Verratti, en le qualifiant d'idole du Parc des Princes, mais qui se montre finalement très dur à son encontre. "L'idole du Parc, il n'est même pas Top 30 des meilleurs milieux au monde", tranche Daniel Riolo, qui ne va pas se faire que des amis avec cette nouvelle sortie très virulente.

Particulièrement en forme en ce moment, le partenaire de Géraldine Maillet est sur tous les fronts. Il n'a d'ailleurs pas manqué de tailler un sacré costard à Noël Le Graët, actuellement au coeur du scandale qui touche la fédération de football. "Ce gars là se sent tellement intouchable, tellement omnipotent, tellement sûr de lui que c'est comme ça qu'il se comportait à la fédération avec ses salariés, qu'il se comportait avec les femmes", a-t-il notamment déclaré à son égard. Ambiance...