Marco Verratti : Sa femme Jessica les fesses presque nues, Shy'm lookée et décolletée pour le footballeur

Quelle foule incroyable, le dimanche 6 novembre 2022, aux alentours du Musée des Arts Forains de Paris ! Les célébrités auraient-elles subitement eu envie de découvrir les vieux manèges et les lumières folles de ce lieu, situé en plein quartier de Bercy ? Pas du tout ! Marco Verratti, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, avait choisi cet endroit haut en couleurs pour célébrer son anniversaire. Et pas n'importe lequel. Le bel italien aux yeux d'azur est né sous le signe du Scorpion le 5 novembre 1992, c'est à dire il y a 30 ans. Joyeux anniversaire !

Cette soirée fut sans doute bien arrosée, mais ça, seul le personnel du Musée des Arts Forains le sait. La guestlist, en revanche, est facile à discerner puisque tout le monde a défilé à l'entrée avant de se joindre aux festivités organisées par Marco Verratti. Ont donc été repérés, dans le 12e arrondissement de Paris, Rose Bertram, Neymar Jr., Marquinhos et sa femme Carol Cabrino, Nordi Mukiele, Lionel Leo Messi et sa femme Antonela Roccuzzo, le créateur luxe Christian Louboutin, Shy'm et un ami proche, Gianluigi Donnarumma et sa femme Alessia Elefante, Leonida Ferrarese, le chanteur M. Pokora - sans son épouse Christina Milian -, Hoda Roche, Amelia Lindsay Ramos, Danilo Pereira, Zlatan Ibrahimović, Presnel Kimpembe, Hakim Ghorab, Jessica Digi ou encore Chloé Lecareux.

Marco Verratti, qui habite en France depuis plus de dix ans, a également, évidemment, eu droit à la présence de sa sublime épouse Jessica Aïdi, qu'il a rencontrée en nos frontières. Celui qu'on surnomme "le petit hibou" avait certainement souhaité conserver le secret, à propos de cet anniversaire, mais certains invités l'avaient déjà évoqué sur les réseaux sociaux avant de se rendre au Musée des arts forains. Shy'm avait notamment partagé, sur son compte Instagram, un aperçu de son look, mise en valeur par un décolleté interminable - recouvert, à l'extérieur, par températures basses, par un immense manteau noir semblant être d'une infinie douceur. Amie de Marco Verratti et de Jessica Aïdi, elle n'aurait raté ça pour rien au monde...