Shy'm en décolleté très plongeant au milieu des stars, l'incroyable anniversaire de Marco Verratti

On a pas tous les jours 30 ans et pour l'occasion, Marco Verratti a décidé de mettre les petits plats dans les grands. La star du Paris Saint-Germain s'est offert une soirée de rêve dimanche dernier pour célébrer avec ses proches ce bel évènement. Pour l'occasion, le milieu italien a profité du musée des arts forains, situé dans le quartier de Bercy, dans l'est de Paris et la fête était sublime. Arrivé au PSG en 2012, cela fait donc plus de dix ans que celui que l'on surnomme "le petit hibou" habite dans la ville lumière, dont il est tombé amoureux. C'est également ici qu'il a rencontré l'amour de sa vie, la sublime Jessica Aidi.

Les deux tourtereaux se sont mariés en juillet 2021 et tout semble se passer à merveille entre eux. Connu pour être un bon vivant, Marco Verratti a donc décidé de marquer le coup avec une soirée incroyable et le tout Paris était de la partie. Parmi les invités de prestige, il y avait notamment la chanteuse Shy'm. Amie du couple, elle était particulièrement en beauté pour cette soirée pas comme les autres. Sur son compte Instagram, elle a publié quelques photos et vidéos de l'évènement et l'artiste de 36 ans était tout simplement radieuse avec sa veste de blazer qui laissait paraître un décolleté particulièrement plongeant.