"Marseille bébé !" : Matt Pokora en feu avec son fils Isaiah, déjà amoureux de l'OM !

Pour les Marseillais, les matchs de Ligue des champions revêtent une importance capitale. Seul club français à avoir remporté la compétition, comme ses supporters aiment à le rappeler régulièrement, l'Olympique de Marseille est engagé dans la plus belle des compétitions européennes et après des débuts très compliqués, les coéquipiers de Dimitri Payet se sont très bien rattrapés face au Sporting Portugal. L'ancien club du regretté Bernard Tapie l'a emporté dans le stade des Portugais avec notamment un but de l'inévitable Matteo Guendouzi. Un très bel exploit salué par tous les supporters du club phocéen et ils sont nombreux.

Parmi eux, on trouve même des stars, à l'image de Matt Pokora, amoureux de l'OM depuis toujours et qui se rend régulièrement dans la deuxième ville de France pour assister à des matchs. Jouant à l'extérieur mercredi, le mari de Christina Milian a donc regardé le match de sa maison et pour l'occasion, il n'était pas seul puisque si l'Américaine ne semble pas particulièrement fan de foot, leur fils Isaiah (2 ans) est à fond dans le match. Sur son compte Instagram, la chanteuse de 41 ans a publié quelques vidéos de la soirée et le petit garçon est déjà fan du club de son père. "Marseille bébé !", exulte Isaiah après un but de son équipe.

Matt Pokora célèbre le but avec son fils Isaiah

Une joie communicative puisque son père n'hésite pas à le joindre dans ses encouragements. "C'est Marseille bébé !", s'exclame Matt Pokora, en référence à la fameuse chanson Bande organisé des rappeurs marseillais Jul et SCH. "Un père et un fils heureux", écrit Christina Milian sur sa vidéo (qui est à retrouver dans le diaporama). La belle brune a également partagé une autre vidéo sur laquelle on voit l'interprète de Juste une photo de toi célébrer le premier but de son équipe inscrit sur pénalty. Tout heureux, il hurle "Vamos !" avant que son fils ne fasse la même chose. "Papa est heureux", ajoute une nouvelle fois sa femme.

Une bien belle soirée pour Matt Pokora, qui a pu assister à la victoire de son club de coeur au côté de son fils ​​Isaiah et le jeune garçon a déjà tout du futur fan de l'OM !