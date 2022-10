"Je n'aurai jamais pensé vivre avec un autre artiste" : Christina Milian évoque son histoire avec M. Pokora

Lorsqu'elle a rencontré M. Pokora à Saint-Tropez en 2017, la vie de Christina Milian a été totalement bouleversée. Folle amoureuse du chanteur, la jeune femme reprendra le rôle de Colette Jones (initialement joué par Naya Rivera, décédée en 2020) dans la saison 3 de la série Sexy Dance. Si dans la fiction elle incarne la manageuse d'un célèbre chanteur, l'interprète du titre When You Look At Me partage également la vie d'un artiste. L'occasion pour la jolie brune de parler de l'homme de sa vie auprès des journalistes de Télé Star.

"C'est cool de voir que la vie imite la fiction, même si nous sommes très différents de Collette et Sage ! (Rires.) Nous sommes beaucoup plus posés. (...) J'adore ma relation avec mon musicien de mari. Je n'aurai jamais pensé vivre avec un autre artiste, mais j'aime beaucoup le fait que nous soyons égaux, que nous nous comprenions et que nous nous aidions", a confié l'épouse du chanteur révélé en 2003 dans la saison 3 de Popstars.



Je suis une vraie bête !

Enceinte de son deuxième fils lors du tournage, elle confie : "Travailler enceinte m'a donné une énergie incroyable du matin au soir. Quand je suis enceinte, je suis une vraie bête ! (Rires.) J'ai eu trois mois pour tourner toutes mes scènes avant d'accoucher. Je suis rentrée chez moi et deux semaines plus tard, le bébé arrivait."