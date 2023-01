"Grosse tension" : Daniel Riolo poursuit son week-end en amoureux à Marrakech, énorme somme d'argent en jeu...

Si Marrakech est une destination privilégiée pour les vacances en raison de son architecture ou de sa douceur de vivre, elle peut également l'être pour les fans de poker, à l'image de ​​Daniel Riolo et Géraldine Maillet. Le couple s'est rendu dans la ville marocaine pour le week-end, mais de n'est pas uniquement pour le plaisir, puisque le journaliste de 52 ans est venu pour assister à un gros tournoi de poker, lui qui est fan de ce jeu et qui anime avec son ami Moundir le RMC Poker Show, le dimanche soir sur les antennes de RMC. Il a donc pu allier l'utile à l'agréable en venant avec sa compagne.

Les premières heures de ce court séjour ont été consacrées à la farniente et à la décontraction pour le couple, comme Géraldine Maillet l'a montré sur son compte Instagram. "Week-end poker avec le plus beau ciel bleu", a-t-elle écrit dans sa story sur Instagram. De son côté, le journaliste, qui n'a jamais le langue dans sa poche, a participé au tournoi organisé à Marrakech, mais malheureusement il n'a pas gagné. Pas de quoi lui gâcher la fin de semaine, comme il l'a montré sur son compte Instagram. Accompagné de Moundir, il a pu suivre au plus près la fin du tournoi. "Table finale du Main Event. Grosse tension... Presque 200 K (200 000, ndlr) pour le gagnant !", écrit Daniel Riolo en commentaire, visiblement impressionné par la somme en jeu.

Grosse affluence, grosse ambiance... parce que le poker c'est aussi du plaisir !!

Malgré la tension et le travail, le chroniqueur de L'After Foot a trouvé le temps de se ressourcer pendant ce week-end. Ami de Moundir depuis plusieurs années, le compagnon de Géraldine Maillet a pu profiter de ce séjour dans un très bel hôtel de la ville marocaine. "L'équipe du RMC Poker Show a suivi les WSOP (tournoi de poker, ndlr) à Marrakech. Grosse affluence, grosse ambiance... parce que le poker c'est aussi du plaisir !!", s'enthousiasme Daniel Riolo. Polo et short bleu, lunettes de soleil sur le nez, le journaliste a semble-t-il bien profité de cette petite parenthèse au Maghreb pour se faire un petit bronzage hivernal.