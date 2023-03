"Une pompe !" : Daniel Riolo voit rouge et désigne le responsable de la défaite du PSG

Les supporters parisiens commencent à en avoir l'habitude et désormais, les désillusions en coupe d'Europe ne semblent même plus les affecter. Hier soir, face à l'un des favoris de la compétition, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a encore montré de grosses lacunes et s'est fait sortir piteusement malgré ses stars, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Malgré la plus grosse masse salariale du monde et donc des joueurs de haut niveau, la marche est une fois de plus trop haute pour l'état major qatari, qui va de nouveau devoir tout changer l'été prochain.

Si les supporters semblent lassés par la situation et qu'aucun vent de révolte ne monte de leur côté, il y a un journaliste qui était particulièrement remonté après le match. Intervenant tous les soirs dans L'After Foot sur RMC, Daniel Riolo était bien évidemment présent après la défaite du PSG pour tenter d'analyser ce nouvel échec cuisant des Parisiens, dont l'objectif depuis l'arrivée du Qatar est d'enfin remporter la Ligue des champions. S'il n'épargne bien évidemment pas Marco Verratti, avec lequel il a un contentieux depuis plusieurs années et qui a offert une prestation indigne, le compagnon de Géraldine Maillet avait un autre homme dans le viseur durant son analyse.

Je ne sais même pas s'il arrive à choisir entre un pain au chocolat et un croissant au petit-déjeuner

Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, Daniel Riolo s'en est pris assez violemment à Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, arrivé l'été dernier. "Galtier est une pompe !", enrage-t-il lors d'une discussion sur ses choix tactiques, avant d'enfoncer encore un peu plus l'ancien footballeur de 56 ans : "Il ne prend pas de décision ! Je ne sais même pas s'il arrive à choisir entre un pain au chocolat et un croissant au petit-déjeuner."

Excédé par les choix de l'entraîneur du PSG, Daniel Riolo n'a pas été tendre avec lui et il ne voit qu'une seule option pour lui en fin de saison. "Christophe Galtier, il va falloir parler de lui parce qu'il va prendre la porte", assure le journaliste de 52 ans.

Une nouvelle grosse désillusion pour le PSG et un constat implacable et sans appel de la part de Daniel Riolo, qui ne comprend toujours pas les choix de la direction parisienne depuis plusieurs années maintenant.