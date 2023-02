Daniel Riolo s'en prend violemment à Lionel Messi et ces joueurs qui se "foutent totalement" du PSG

C'est un match que les supporters du Paris Saint-Germain attendaient pour juger leurs joueurs face à une des équipes en forme du moment et le résultat ne risque pas de les rassurer. Dans le Clasico face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France mercredi 8 février, les joueurs de la capitale ont été dominés de la tête et des épaules par leurs rivaux, s'inclinant au final par 2 buts à 1. Un résultat qui plonge encore un peu plus le PSG en plein doute, à seulement quelques jours d'une grosse échéance en Ligue des champions.

On le sait, avec le club parisien, il y a tout le temps des histoires et il ne semble pas pouvoir passer une semaine sans qu'une affaire ne sorte. Juste avant la rencontre, c'est Lionel Messi, ou plus précisément son frère, Matias, qui a fait parler de lui. Légende du FC Barcelone, l'attaquant du PSG est parti en très mauvais termes avec le club catalan, qui était devenu sa maison. Présent sur un live Twitch, le grand frère du mari d'Antonela Roccuzzo a quelque peu dérapé. "J'ai un article de Sport (un journal sportif catalan, ndlr) accroché chez moi qui dit : 'Messi devrait retourner à Barcelone' et je l'ai sous-titré : 'hahahahaha, nous ne retournerons pas à Barcelone, et si nous le faisons, nous allons faire un bon nettoyage'", a déclaré Matias Messi.

Ils parlent toujours de tout sauf de leur club, dont visiblement ils se foutent totalement...

Une saillie qui n'est pas passée inaperçue aux yeux du célèbre Daniel Riolo, qui n'a pas mis longtemps à évoquer les propos du frère du septuple Ballon d'Or, et il n'a pas été tendre. "Donc, le frère de Messi parle d'un retour au Barça pour régler des comptes... En fait y'a des joueurs au PSG, je sais même pas s'ils savent où ils sont. Ils parlent toujours de tout sauf de leur club, dont visiblement ils se foutent totalement...", s'exaspère le compagnon de Géraldine Maillet. Lorsqu'un internaute tente de défendre l'Argentin de 35 ans dans les commentaires, en expliquant qu'il n'a rien à voir là-dedans, la réponse du journaliste est cash : "Bien sûr bien sûr... Le PSG c'est son club. Il en parle tellement souvent...".