Matteo Guendouzi : La star de l'OM humilie le PSG après la victoire, M. Pokora hilare !

C'est une rencontre que les supporters des deux clubs attendent avec impatience chaque année et si généralement le résultat est le même, une victoire du Paris Saint-Germain, cette fois-ci les choses ont changé. Auteurs d'une excellente prestation, les joueurs de l'OM ont fait tomber les Parisiens chez eux pour la première fois depuis 2011. Un véritable exploit donc pour tout un peuple, qui n'a pas boudé son plaisir après la rencontre. Il faut dire que cette année, les Phocéens réussissent une superbe saison, à l'inverse des coéquipiers de Lionel Messi et Neymar, toujours aussi décevants à quelques jours d'un rendez-vous crucial en Ligue des champions.

Une victoire à la saveur particulière pour les Marseillais et plus particulièrement pour l'un d'entre eux, Matteo Guendouzi. Originaire de Poissy (Yvelines) en Ile-de-France, le joueur de 23 ans a fait toutes ses classes au sein du PSG lorsqu'il était jeune et régulièrement des supporters publient des photos de lui avec le maillot parisien pour le narguer. Après la belle victoire de son club hier soir, le joueur en couple avec la très jolie Maë avait visiblement préparé son coup en publiant une photo sur Instagram qui a fait beaucoup parler. Sur le cliché, qui date certainement de l'époque où il était dans les équipes de jeunes du PSG, on peut le voir arborer fièrement un maillot de l'OM. "Et quand je vous dis que je suis Marseillais", ajoute-t-il pour mettre les choses au clair en commentaires.

Une pique qui fait beaucoup rire M. Pokora

Une photo qui devrait faire plaisir aux supporters de l'OM, mais beaucoup moins à ceux du PSG, puisque la photo en question a été prise au Parc des Princes, le stade du club de la capitale ! Une belle humiliation pour certains supporters, pas tendres avec Matteo Guendouzi dans les commentaires, mais un régal pour les Marseillais, à l'image de M. Pokora, qui a toujours clamé son amour pour le club du sud de la France. "Hahaha", lance-t-il simplement, avant que le footballeur ne réagisse avec une série d'emojis rappelant une nouvelle fois son amour pour l'OM.