Lionel Messi : Son somptueux mariage avec Antonela, entouré de nombreuses stars

C'est une véritable renaissance et peu de gens s'attendaient à voir Lionel Messi revenir à un tel niveau de performance. Arrivé l'an dernier au Paris Saint-Germain après un départ surprise du FC Barcelone, l'attaquant de 35 ans avait atterri dans la capitale française pour ce qui va rester comme l'un des transferts les plus incroyables de ces dernières années. Si l'adaptation a été compliquée pour sa première saison, il semblerait bien que celui que l'on surnomme la pulga (la puce en espagnol), soit sur le point de réussir une grande saison. Ce soir, accompagné des autres stars de l'équipe, il va affronter le Toulouse FC dans la ville rose et comme pour chaque déplacement du septuple Ballon d'or, c'est l'évènement en ville.

Si tout se passe très bien sportivement, Lionel Messi est également un homme heureux à la maison. En couple depuis de nombreuses années avec la sublime Antonela Roccuzzo, le coéquipier de Kylian Mbappé semble toujours aussi amoureux. Ensemble, ils ont trois adorables garçons qu'ils emmènent partout et font souvent sensation, comme l'an dernier lors de la cérémonie du Ballon d'or. Pour concrétiser leur amour, les deux tourtereaux ont décidé de se marier il y a plus de 5 ans maintenant, le 30 juin 2017. La cérémonie s'est tenue dans la ville de naissance de l'idole du foot, à Rosario, en Argentine, dans le très chic hôtel Pullman et le couple avait mis les petits plats dans les grands pour ce moment si important.

Les stars du foot au rendez-vous pour le mariage

Un évènement qui a créé la sensation puisque pas moins de 157 journalistes du monde entier étaient présents pour le couvrir. Sublime dans sa robe conçue par la créatrice catalane Rosa Clara (les photos sont à retrouver dans le diaporama), Antonela a fait sensation devant les 260 personnes invitées pour l'occasion et parmi eux il y avait du très beau monde. Ses coéquipiers de l'époque au FC Barcelone étaient présents, à commencer par Gérard Piqué et sa désormais ex-épouse, Shakira. Ses grands amis Sergio Agüero et Luis Suarez étaient également de la partie, tout comme Cesc Fabregas, Samuel Eto'o ou encore Angel Di Maria. Bien évidemment, son ami et partenaire à Paris Neymar a fait le déplacement pour ce bel évènement, comme il l'a montré sur les réseaux sociaux.