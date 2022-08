Diaporama : Lionel Messi : Son somptueux mariage avec Antonela, entouré de nombreuses stars

Xavi Hernandez et Nuria Cunillera, Cesc Fabregas et Daniella Semaan, Carles Puyol et Vanessa Lorenzo au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Samuel Eto'o et sa femme Georgette au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Luis Suarez et sa femme Sofia Balbi au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Jordi Alba et sa compagne Romarey Ventura au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Xavi Hernandez et sa femme Nuria Cunillera au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Carles Puyol et Vanesa Lorenzo au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Les parents de Lionel Messi et sa soeur au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Cesc Fabregas et sa compagne Daniella Semaan au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Ezequiel Lavezzi et sa compagne Yanina Screpante au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Jordi Alba et sa compagne Romarey Ventura au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Sergio Busquets et sa compagne Elena Galera au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

Luis Suarez et son épouse Sofia Balbi au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.

22 / 22

Ever Banega et sa femme Valeria Juna, Fernando Gago et sa femme Gisela Dulko, Angel Di Maria et sa femme Jorgelina Cardoso au mariage de Lionel Messi et Antonella Roccuzzo au Pullman City Center de Rosario en Argentine le 30 juin 2017.